  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের ৪৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের ৪৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার

নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থান থেকে গত ৩৬ ঘণ্টায় দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের ৪৫ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার করা হয় বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী।

তিনি বলেন, ১৩ নভেম্বরের লকডাউন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছিল গ্রেফতাররা। এদের মধ্যে আড়াইহাজার থেকে গ্রেফতার ৮ জন পেট্রোল, ককটেল, টায়ার, গ্যাসলাইট ও লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে সরকারি স্থাপনা ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পরে তাদের হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হই।

এছাড়া বাকি গ্রেফতাকৃতরা নাশকতা পরিকল্পনা করার পাশাপাশি অনেককেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দায়েরকৃত মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের নারায়ণগঞ্জ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এদিকে আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচিকে ঘিরে যেনো কোনো বিশৃঙ্খলার ঘটনা না ঘটে তাই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে শুরু করে জেলার বিভিন্ন সড়কে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি পয়েন্টে পয়েন্টে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। কাউকে সন্দেহভাজন মনে হলেই তল্লাশি করা হচ্ছে। মানুষের জানমাল নিরাপত্তায় পুলিশ সর্বোচ্চ তৎপর রয়েছে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচার/এমএস

