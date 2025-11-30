জি কে গউছ
খালেদা জিয়ার আজকের পরিণতির জন্য দায়ী হাসিনা-আওয়ামী লীগ
বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও হবিগঞ্জ-৩ (সদর-লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী জি কে গউছ বলেছেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আজকের এ পরিণতির জন্য এককভাবে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ দায়ী।
তিনি বলেন, শেখ হাসিনা নিজের প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দিয়েছেন। স্লো পয়জনিংয়ের মাধ্যমে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে গেছেন।
রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে হবিগঞ্জ শহরের রাজনগরে ইসলামিয়া এতিমখানায় এতিম শিশুদের মধ্যে খাবার বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে জি কে গউছ এসব কথা বলেন।
এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. নুরুল ইসলাম, এনামুল হক, ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী বেলাল, পৌর বিএনপির সভাপতি তাজুল ইসলাম চৌধুরী ফরিদ, যুবদলের আহ্বায়ক জালাল আহমেদ, সদস্যসচিব সফিকুর রহমান সিতু, ছাত্রদল সভাপতি শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন, সাংগঠনিক সম্পাদ গোলাম মাহবুব প্রমুখ।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/জেআইএম