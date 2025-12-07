বিএনপির সভায় গিয়ে ‘জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিলেন শিক্ষক

বিএনপির সভায় গিয়ে ‘জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিলেন শিক্ষক
পাবনার ঈশ্বরদীতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিলে ‘জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান’ দিয়েছেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক প্রধান শিক্ষক। এ নিয়ে এলাকায় সমালোচনা চলছে।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের চররূপপুর গ্রামে স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত সভায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলার লক্ষ্মীকুন্ডা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম। বক্তব্যের একপর্যায়ে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাওয়ার পর তিনি জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান দেন। তার এ বক্তব্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পরলে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়।
স্থানীয়রা জানান, প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম আওয়ামী লীগ শাসনামলে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যোগ দিতেন ও বক্তব্য রাখতেন। তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
প্রধান শিক্ষকের স্লোগান ভাইরাল হওয়ার পর ফেসবুকে শরীফ ইসলাম নামে একজন লেখেন, ‘স্যার অভ্যাস পরিবর্তন না করেই মঞ্চে উঠেছেন।’ আমজাদ হোসেন নামে আরেকজন লেখেন, ‘হৃদয়ে আওয়ামী লীগ বসত করে বিএনপির অনুষ্ঠানে গেলে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক।’
এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘মুখ ফসকে জয় বাংলা স্লোগান বেরিয়ে গেছে। আমি আর কোনো রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠানে যাবো না।’
আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে একসময় সংশ্লিষ্ট ছিলেন কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলাম না। কোনো দল সমর্থন করি না। তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় তার দোয়া মাহফিলে গিয়েছিলাম। এটি রাজনৈতিক বিষয় বলে আমি মনে করি না।’
এ বিষয়ে ঈশ্বরদী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) সোলায়মান হোসেনের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তার ফোন বন্ধ হাওয়া যায়।
উপজেলা মাধ্যমিক অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশে যাওয়ায় কোনো নিধেষাজ্ঞা নেই। তবে না যাওয়া ভালো।’
প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠানে গিয়ে আরেক দলের স্লোগান দিলে বিষয়টি দৃষ্টিকটু হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এ ব্যাপারে কেউ আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ দেয়নি।’
শেখ মহসীন/এমএন/জেআইএম