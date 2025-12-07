জাতীয় স্মৃতিসৌধে দর্শনার্থীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

জাতীয় স্মৃতিসৌধে দর্শনার্থীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা
মহান বিজয় দিবস উৎযাপন উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রস্তুতি ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দর্শনার্থীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জাতীয় স্মৃতিসৌধের ইনচার্জ আনোয়ার খান।
তিনি জানান, গতকাল শনিবার বিকেলে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফটকে এ সংক্রান্ত একটি নোটিশ টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোটিশ অনুযায়ী শনিবার (৬ ডিসেম্বর) থেকে ৯দিন দর্শনার্থীরা জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করতে পারবেন না।
নোটিশে বলা হয়, ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রবেশ সাময়িকভাবে সকল দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখা হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত। নোটিশে দর্শনার্থীদের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।
মাহফুজুর রহমান নিপু/এমএন/জেআইএম