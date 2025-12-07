  2. দেশজুড়ে

এটিএম আজহার

জয় পেলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে জামায়াত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নীলফামারী
প্রকাশিত: ০২:৫৩ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে বলে জানিয়েছেন দলটির নায়েবে আমির এটিএম আজহারুল ইসলাম।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জের গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের নতুন টেপারহাট এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০০ পরিবারের মাঝে ঢেউটিন বিতরণকালে এই মন্তব্য করেন তিনি।

আজহারুল ইসলাম বলেন, মানুষের সেবার জন্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে থেকে যতটা সুবিধা পাওয়া যায়, দলে থেকে সেই সুবিধা মেলে না। জামায়াতে ইসলামী মানুষের পরিবর্তন চায়। দীর্ঘ ৫৪ বছর যে আইনে দেশ শাসন হয়েছে, এতে মানুষের কোনো পরিবর্তন হয়নি। কারণ এই আইন মানুষের তৈরি এবং ইসলাম ভিত্তিক নয়। সামনে নির্বাচনে জামায়াতের ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

কিশোরগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির আব্দুর রশিদ শাহর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের টিম সদস্য মাওলানা আব্দুর রশিদ, জেলা জামায়াতের আমির ও নীলফামারী-১ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নায়েবে আমির ড. খায়রুল আনাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আন্তাজুল ইসলাম এবং নীলফামারী-৪ আসনের জামায়াত প্রার্থী ও সৈয়দপুর উপজেলা জামায়াতের আমির হাফেজ আব্দুল মুনতাকিম।


আমিরুল হক/এফএ

