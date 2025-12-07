  2. দেশজুড়ে

ভোলায় গৃহ ও ভূমিহীন পরিবারের সদস্যদের বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৪:৩৪ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ভোলায় গৃহ ও ভূমিহীন পরিবারের সদস্যদের বিক্ষোভ

ভোলায় গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের পুনর্বাসন ও সরকারি খাসজমি বন্দোবস্তের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে অসহায় গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের নারী-পুরুষরা।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার বিচ্ছিন্ন ঢালচর ইউনিয়নের মাঝেরচর এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করেন তারা।

মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নিতে ঢালচর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার গৃহহীন ও ভূমিহীন নারী-পুরুষরা ছুটে আসেন। এবং প্রায় ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তারা।

এসময় মানববন্ধনে গৃহহীন ও ভূমিহীন মো. জামাল হোসেন, ফখরুল মুনসি, রাবেয়া বেগম ও আকলিমা বেগম বলেন, ঢালচর ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে নদীভাঙনের কারণে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন ও ভূমিহীন হয়েছে। কিন্তু সরকার থেকে ভাঙন রোধের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই গৃহহীন ও ভূমিহীন হয়ে রাস্তার পাশে অথবা বাগানে টংঘর করে অসহায়ভাবে বসবাস করছেন। শীত, বর্ষা ও ঝড়-তুফানের মধ্যে চরম কষ্টে থাকতে হচ্ছে। বাগানে বিষাক্ত সাপ ও হিংস্র প্রাণী থাকায় চরম ভয়ের মধ্যে আমরা বসবাস করি। যদি আমার টাকা থাকতো তাহলে জমি কিনে থাকতাম। গরিব হওয়ায় সেটা পারছি না। ঢালচরে প্রচুর খাস জমি থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেওয়া হয় না।

