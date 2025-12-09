  2. দেশজুড়ে

গ্রামে গ্রামে বল প্রয়োগকারী বাহিনী তৈরি করেছিল হাসিনা: জি কে গউছ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
গ্রামে গ্রামে বল প্রয়োগকারী বাহিনী তৈরি করেছিল হাসিনা: জি কে গউছ

বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও হবিগঞ্জ-৩ (সদর-লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ) আসনের প্রার্থী আলহাজ জি কে গউছ বলেছেন, হাসিনা গ্রামে গ্রামে, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চাটুকার তৈরি করেছিল। বল প্রয়োগকারী বিভিন্ন বাহিনী তৈরি করেছিল। লোভ লালসা দেখিয়ে বিএনপিকে ভাঙতে পারেনি। সে জন্য ধ্বংস করতে সে বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বানোয়াট, গায়েবি, মিথ্যা মামলা দিয়েছে। এসব অন্যায়, অবিচারের ফসল হিসেবে আজ দলবল নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাতে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লোকড়া গ্রামে নির্বাচনি মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জি কে গউছ বলেন, বেগম খালেদা জিয়া নিজের জীবনের একটি বড় অংশ এ দেশের মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেছেন। মানুষের দাবি আদায়ের জন্য, মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি একাধিকবার দীর্ঘ সময় ধরে কারাবরণ করেছেন। কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি। নির্যাতিত হয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন, আমরা মহান আল্লাহর কাছে বিচার দিয়েছি। আওয়ামী লীগ মানুষকে মানুষ মনে করেনি, সম্মান করতে শেখেনি। এজন্য যেমন কর্ম তেমন ফল পেয়েছে।

স্থানীয় প্রবীণ হাজী আব্দুস ছোবহানের সভাপতিত্বে ও মো. এনামুল হকের পরিচালনায় এতে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান কাজল, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক জালাল আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।