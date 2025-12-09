  2. দেশজুড়ে

মায়ের শেষবিদায়ে অংশ নেবেন মেয়ে, সদয় হলো বিজিবি-বিএসএফ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০১:৫৮ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মায়ের শেষবিদায়ে অংশ নেবেন মেয়ে, সদয় হলো বিজিবি-বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে সীমান্তে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশি নারীর মরদেহ দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় স্বজনরা।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টায় শিবগঞ্জ সীমান্তের কিরণগঞ্জ বিওপি এলাকায় সীমান্ত পিলার ১৭৯/৩-এস এর কাছে শূন্য লাইনে বিজিবি ও বিএসএফের উপস্থিতিতে মরদেহ ভারতীয় স্বজনদের দেখানো হয়।

এর আগে সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাতে শিবগঞ্জের জমিনপুর গ্রামের বাসিন্দা তারা বানু বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর তথ্য পেয়ে ভারতে বসবাসকারী মৃতের মেয়ে মোছা. মালেকা বেগমসহ মালদা জেলার আরও কয়েকজন আত্মীয় বিএসএফের মাধ্যমে বিজিবির কাছে মরদেহ দেখার অনুমতি চাইলে বিজিবি তাৎক্ষণিক মানবিক বিবেচনায় ব্যবস্থা করে।

৫৯ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল গোলাম কিবরিয়া বলেন, মৃত তারা বানুর মেয়ে মোছা. মালেকা বেগমসহ মালদা জেলার আরও কয়েকজন আত্মীয় বিএসএফের মাধ্যমে বিজিবির কাছে মরদেহ দেখার অনুমতি চাইলে বিজিবি তাৎক্ষণিক মানবিক বিবেচনায় ব্যবস্থা করে। শেষবারের মতো প্রিয়জনকে দেখে ভারতীয় আত্মীয়রা আবেগাপ্লুত হয়ে বিজিবিসহ বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সোহান মাহমুদ/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।