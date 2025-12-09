  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৩:১৬ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বালুর স্তূপ, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাইয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বালুবোঝাই ট্রাক উল্টে গেছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ভোরে উপজেলার ঠাকুরদিঘী এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। হাইওয়ে পুলিশ দুর্ঘটনায় কবলিত ট্রাক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেলেও সড়ক থেকে বালুগুলো না সরানোর কারণে দুর্ঘটনার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোরে বালুবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে উল্টে যায়। এসময় ট্রাকে থাকা সব বালু পড়ে যায়। খবর পেয়ে জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুর্ঘটনায় কবলিত ট্রাক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেলেও বালুগুলো এখনো পড়ে রয়েছে।

গাড়ি নিয়ে চলাচল করা দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা শাহনেওয়াজ বলেন, অনেকটা মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। ঘটনার একটু উত্তর পাশে হাইওয়ে পুলিশ বিভিন্ন গাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে। অথচ বালুগুলো সরাচ্ছে না।

বারইয়ারহাট-চট্টগ্রাম শহরের মাদারবাড়ি রুটে চলাচল করা উত্তরা পরিবহনের চালক জসীম উদ্দিন বলেন, ঢাকামুখী লেনে ঠাকুরদিঘী এলাকায় সড়কে মাঝে বালুর স্তুপ হয়ে আছে। চালকরা পাশ দিয়ে কষ্ট করে গাড়ি চালাচ্ছে। বালুগুলো তাড়াতাড়ি সরানো প্রয়োজন। না হয় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক বোরহান উদ্দিন জানান, মঙ্গলবার ভোরে ঠাকুরদিঘী এলাকায় বালুবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে উল্টে যায়। তবে কেউ হতাহত হয়নি। খবর পেয়ে ট্রাকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বালুর মালিককে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে বালু নিয়ে যাবে।

