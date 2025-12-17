শেরপুরে ৪ ইটভাটাকে ১৪ লাখ টাকা জরিমানা, কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ
শেরপুরে চারটি অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর। অভিযানে ইটভাটার চার মালিককে সাড়ে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একইসঙ্গে ইটভাটাগুলোর সব ধরনের কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দিনব্যাপী এ অভিযান পরিচালিত করেন শেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাকিল মোহাম্মদ। এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রসিকিউশন করেন পরিবেশ অধিদপ্তর শেরপুর জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক সুশীল কুমার দাস।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের তথ্যমতে, অভিযানে সদরের বাজিতখিলা ইউনিয়নের সুলতানপুরের জিহান জিগজ্যাগ অটো ব্রিকস-০৫, ওই ইউনিয়নের মির্জাপুরের কান্দিপাড়া গ্রামের মেসার্স মুন ব্রিকস, শেরপুর পৌরসভার নৌহাটা মহল্লায় মেসার্স এ এইচ ব্রিকস ও পৌরসভার তাতালপুরের মেসার্স আর ইউ বি ব্রিকসকে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা করে মোট ১৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
অভিযানের সময় সহযোগিতা করেন সেনাবাহিনী, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের সদস্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিরা।
পরিবেশ অধিদপ্তর শেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া ইটভাটা পরিচালনার অভিযোগে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মো. নাঈম ইসলাম/কেএইচকে/এমএস