লালমনিরহাট সীমান্তে অনুপ্রবেশের দায়ে বিএসএফ সদস্য আটক

প্রকাশিত: ০১:৫৮ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
লালমনিরহাটের পাটগ্রামে বহুল আলোচিত তিনবিঘা করিডোর সংলগ্ন দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা সীমান্তে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিএসএফের এক সদস্যকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) ভোরে উপজেলার দহগ্রাম ইউনিয়নের আবুলের চর সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক বিএসএফ সদস্য বর্তমানে ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের হেফাজতে রয়েছেন।

সীমান্ত ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, ভোরে ভারতীয় ও বাংলাদেশি গরু পারাপারকারীদের একটি যৌথ দল সীমান্তে জড়ো হয়। এ সময় ভারতের অর্জুনবাড়ি ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাদের ধাওয়া করে। ধাওয়ার একপর্যায়ে এক বিএসএফ সদস্য জিরো লাইন অতিক্রম করে বাংলাদেশের প্রায় ৩০০ গজ ভেতরে প্রবেশ করেন এবং স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে পড়েন। এসময় টহলরত ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা তাকে হাতেনাতে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে আসে।

আঙ্গরপোতা ক্যাম্পের বিজিবির সুবেদার আইয়ুব আলী জানান, ওই বিএসএফ সদস্যকে আটক করে ক্যাম্পে রাখা হয়েছে।

এদিকে বারবার বিএসএফের অনুপ্রবেশ ও হয়রানি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। দহগ্রাম ইউনিয়নের বাসিন্দা রেজানুর রহমান রেজা অভিযোগ করে বলেন, ভারতবেষ্টিত হওয়ার কারণে বিএসএফ প্রায় উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড করে। এর আগে ২০১৪ সালের নতুন চুক্তির দোহাই দিয়ে নোম্যান্সল্যান্ডে কাঁটাতারের বেড়ায় মদের বোতল ঝুলিয়ে রাখার মতো ঘটনাও ঘটিয়েছে তারা।

এ বিষয়ে ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল সেলিম আল দীন বলেন, বিএসএফ সদস্য আটকের বিষয়ে তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। পতাকা বৈঠক বা আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

