পঞ্চগড়ে রাতের তাপমাত্রা বাড়লেও কমেছে দিনের

পঞ্চগড়ে রাতের তাপমাত্রা বাড়লেও কমেছে দিনের
পঞ্চগড়ে রাতের (সর্বনিম্ন) তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। তবে কমেছে দিনের তাপমাত্রা। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। রোববার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৩ দশমিক ৯ ডিগ্রি থেকে নেমে রেকর্ড করা হয় ২৩ দশমিক ৭ ডিগ্রি। তিনদিন ধরে তেঁতুলিয়া উপজেলাসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিকেল থেকে পরদিন সকাল ৯টা পর্যন্ত ঘনকুয়াশায় ঢেকে থাকছে। সঙ্গে উত্তরের হিমশীতল বাতাসে কনকনে শীত অনুভূত হয়। তবে সোমবারও সকাল ১০টার মধ্যেই রোদ ছড়িয়ে পড়লে কমে যায় শীতের তীব্রতা।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১০ ডিসেম্বর) চলতি শীত মৌসুমের সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় তেঁতুলিয়ায়। এরপর টানা নয়দিন ধরে চলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ওঠানামা করে ৯ থেকে ১০ এর মধ্যে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) থেকে কেটে যায় শৈত্যপ্রবাহ।
প্রতিদিন বিকেলের পর থেকে পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত কনকনে শীতে খেটে খাওয়ার মানুষের মধ্যে দুর্ভোগ দেখা দেয়।
শিংপাড়া এলাকার রিকশাচালক বসিরুল ইসলাম বলেন, সকাল ১০টা পর্যন্ত ঘন কুয়াশার জন্য কিছুই দেখা যায় না। আমাদের ভোরের দিকে কাজে বের হতে হয়। তখন খুব ঠান্ডা লাগে। দুপুরের দিকে ঠান্ডা তেমন থাকে না। তবে সন্ধ্যার পর ঠান্ডার কারণে আর বাইরে থাকা যায় না।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, সোমবার সকাল ৯ টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। রোববার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৯ ডিগ্রি। এর আগে মৌসুমের সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড তেঁতুলিয়ায়। দিনের তাপমাত্রাও কমে রেকর্ড করা হয় ২৩ দশমিক ৯ ডিগ্রি। চলতি সপ্তাহে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।।
