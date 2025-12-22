ঠাকুরগাঁওয়ে কবরস্থান থেকে ২ বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

ঠাকুরগাঁওয়ে কবরস্থান থেকে ২ বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে দুটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন ও ১৭ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) খোদাদাদ হোসেন।
পুলিশ জানায়, রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাতে রাত আনুমানিক ১টা ৪০ মিনিটে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার ৪ নম্বর বড় পলাশবাড়ী ইউনিয়নের বালিয়া পুকুর গ্রামের বালিয়া বাজারগামী পাকা সড়কের পাশে বালিয়া পুকুর কবরস্থান এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে, একটি ৭.৬৫ এমএম বোরের বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিনসহ ১০ রাউন্ড তাজা গুলি।
পুলিশ আরও জানায়, উদ্ধার করা অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) খোদাদাদ হোসেন জানান, জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা ও সন্ত্রাস দমনে ঠাকুরগাঁও জেলা পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।
