তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন
হবিগঞ্জ থেকে ঢাকায় যাচ্ছেন বিএনপির অর্ধলক্ষাধিক নেতাকর্মী
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে হবিগঞ্জ থেকে অর্ধলক্ষাধিক নেতাকর্মী ঢাকায় যাবেন। এ উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা জি কে গউছ বলেন, হবিগঞ্জ থেকে আমরা কমপক্ষে ৫০ হাজার মানুষ জড়ো করবো ইনশাআল্লাহ। আজ (২২ ডিসেম্বর) রাত থেকেই কিছু নেতাকর্মী ঢাকায় রওয়ানা হবেন। ২৪ ডিসেম্বর রাত ১১টায় জেলা শহরের শায়েস্তানগরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে আমরা সবাই একসঙ্গে রওয়ানা হবো। ইতিহাসের স্মরণীয় এ আয়োজনের সাক্ষী হতে আমরা ঢাকামুখী হবো।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের সিলেট বিভাগের নেতাকর্মীরা পূর্বাচল নিলা মার্কেট এলাকায় অবস্থান করবো। আমাদের জন্য এ স্থানটি নির্ধারণ করা হয়েছে। এরইমধ্যে আমরা সমাবেশ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সফল করতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। টানা কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীদের নিয়ে বৈঠকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’
দলীয় সূত্র জানায়, জেলার ৯টি উপজেলা এবং ছয়টি পৌরসভার বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সবগুলো ইউনিটের নেতাকর্মীরা ঢাকা যাওয়ারি প্রস্তুতি নিয়েছেন। পরিবহনও ভাড়া করা হয়েছে। অনেকেই ট্রেনে করে ঢাকায় যাচ্ছেন।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/এএসএম