সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় হবিগঞ্জের যুবক নিহত

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় হবিগঞ্জের যুবক নিহত
সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আব্দুল মোহিত রাজন (৩০) নামে হবিগঞ্জের এক যুবক নিহত হয়েছেন। রোববার (২১ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুরে রিয়াদের ইয়াসমিন এলাকায় রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে লরির চাপায় ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।
জানা গেছে, আব্দুল মোহিত রাজন হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়নের আনন্দপুর গ্রামের নূর মিয়ার ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গোপায়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুল মন্নান জানান, রাজনের সহকর্মী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন মরদেহ দেশে আনার উদ্যোগ নিয়েছেন। বিষয়টি আমি প্রশাসনকে অবগত করবো। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে রাজন বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের মাত্র একমাস পরই ২১ আগস্ট জীবিকার সন্ধানে তিনি সৌদি আরব চলে যান।
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতেমা তুজ জোহরা সানিয়া বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত নই। তবে খোঁজ নিয়ে দেখবো। যদি এমন হয় তবে আমাদের তরফ থেকে সব ধরণের সহযোগিতা করা হবে।
