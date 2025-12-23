  2. দেশজুড়ে

শেরপুরে বিপুল ইয়াবাসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৫:২১ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
শেরপুরে ১৬শ’ পিস ইয়াবাসহ মো. আব্দুর রশিদ (৩৪) মাদক কারবারিকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে শেরপুর সদর উপজেলার ডুবারচর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, মো. আব্দুর রশিদ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঝাউবাড়ি গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে৷

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার ডুবারচর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় আব্দুর রশিদ নামে এক ব্যক্তিকে তল্লাশি করে ১৬শ’ পিস ইয়াবা, ইয়াবা তৈরির কাঁচামাল ও মাদক ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত ১টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক মো. কাওসারুল হাসান রনি জানান, এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সদর থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে ৷

শেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহেল রানা বলেন, আটককৃত আব্দুর রশিদকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

