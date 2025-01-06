দাদা-দাদির কবর জিয়ারত করে রুমিন ফারহানার নির্বাচনি কার্যক্রম শুরু

দাদা-দাদির কবর জিয়ারত করে রুমিন ফারহানার নির্বাচনি কার্যক্রম শুরু
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে দাদা-দাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে নিজের নির্বাচনি কার্যক্রম শুরু করেছেন বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার বুধন্তি ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামে তিনি কবর জিয়ারত করেন।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ সংসদীয় আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়েছে। সরাইল উপজেলা যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলী হোসেন মনোনয়ন ফরমটি সংগ্রহ করেন।
সরাইল ও আশুগঞ্জ উপজেলা এবং বিজয়নগর উপজেলার বুধন্তি ও চান্দুরা ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা ছাড়াও অন্তত অর্ধডজন সম্ভাব্য প্রার্থী বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। তবে এ আসনটি বিএনপি তাদের শরিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। আসনটিতে বিএনপির সমর্থন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহ-সভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমআরএম