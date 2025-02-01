পাটুরিয়া-দৌলতদিয়ায় ফেরি চলাচল বন্ধ, মাঝ নদীতে আটকে ৩ ফেরি

পাটুরিয়া-দৌলতদিয়ায় ফেরি চলাচল বন্ধ, মাঝ নদীতে আটকে ৩ ফেরি
ঘন কুয়াশার কারণে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ও রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) রাত ১২টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ।
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) আরিচা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক আব্দুস সালাম এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি আরও জানান, ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়ায় তিন ফেরি এবং দৌলতদিয়া প্রান্তে পাঁচ ও মাঝ নদীতে তিনটি ফেরি আটকে আছে।
