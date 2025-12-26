বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে মুরগির খামারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাকিব হাসান নামে ছাত্রদলের এক নেতা মারা গেছেন। তিনি রায়পুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।
রাকিবের মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাতে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসান মাহমুদ ইব্রাহিম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। জেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে শোক বিবৃতি জানানো হয়েছে।
জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের চরবংশী গ্রামের বাড়িতে রাকিব মুরগির খামারে হিটারে পানি গরম করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে রাকিবকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সোহেল রানা বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবক মারা গেছেন। তাকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়।
জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক আকবর মুন্না বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রাকিব অকালে মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন।
