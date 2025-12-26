কুড়িগ্রামে ৩৮ লাখ টাকার ভারতীয় কাপড় জব্দ

কুড়িগ্রামে ৩৮ লাখ টাকার ভারতীয় কাপড় জব্দ
কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় ৩৮ লাখ টাকার ভারতীয় কাপড় জব্দ করেছে জামালপুর ব্যাটালিয়ন-৩৫ বিজিবি।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জামালপুর ব্যাটালিয়নের (৩৫ বিজিবি) অধীনস্থ মোল্লারচর বিওপি চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।
এ সময় সীমান্ত পিলার ১০৬২/২-এস থেকে আনুমানিক ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেহুলারচর স্থানে মালিকবিহীন ভারতীয় থান কাপড় দুই হাজার ৮৩২ মিটার, কম্বল-১৮৬ পিস, কম্বলের কাভার-১৮৬ পিস জব্দ করে। যার বাজার মূল্য ৩৮ লাখ ৮ হাজার ৫০০ টাকা। জব্দ করা ভারতীয় থান কাপড় ও কম্বল রৌমারী কাস্টমসে জমা দেওয়া হয়েছে।
জামালপুর ব্যাটালিয়ন-৩৫ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসানুর রহমান জব্দ ভারতীয় কাপড়ের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বিজিবি মহাপরিচালক ঘোষিত মাদক ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সীমান্তে মাদক ও সব ধরনের চোরাচালান পাচার রোধকল্পে এবং সীমান্ত সুরক্ষায় দৃঢ়তার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে জামালপুর ব্যাটালিয়ন-৩৫ বিজিবি।
রোকনুজ্জামান মানু/এমআরএম