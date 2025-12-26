  2. দেশজুড়ে

ভারতে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরলো কিশোর

প্রকাশিত: ০৫:১৯ এএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতে কারাভোগ শেষে দেশে ফিরলো কিশোর/ছবি- সংগৃহীত

ভারতে কারাভোগ শেষে বিশেষ ট্রাভেল পাশের মাধ্যমে বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে দেশে ফিরেছে শামিম হোসেন (১৬) নামে এক কিশোর।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ ওই কিশোরকে হস্তান্তর করে বলে জানান বেনাপোল ইমিগ্রেশন ওসি সাখাওয়াত হোসেন। ফেরত আসা শামিম হোসেন জামালপুর জেলার ইন্তাজ আলীর ছেলে।

শামিম হোসেন বলেন, ২০২৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি দালালদের মাধ্যমে রাতের আঁধারে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যায়। এরপর ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর এলাকায় অবস্থানকালে ২০২৪ সালের ৩ এপ্রিল পুলিশ তাকে আটক করে। তাকে কাশ্মীর বয়েজ শেল্টার হোমে রাখা হয়। সেখানে ২০ মাস থাকার পর দেশে ফেরত পাঠায়।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন ওসি সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ফেরত আসা কিশোরকে ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখান থেকে তাকে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মানবাধিকার সংগঠন রাইটস যশোর গ্রহণ করবে।

রাইটস যশোরের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর সফিকুর রহমান বলেন, ফেরত আসা কিশোরকে পোর্ট থানা থেকে তাদের হেফাজতে নিয়েছেন। তাকে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে।

