কুমিল্লায় বাসচাপায় পথচারীর মৃত্যু, বাসে ক্ষুব্ধ জনতার আগুন

প্রকাশিত: ০৭:০৩ এএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
কুমিল্লায় বাসচাপায় পথচারীর মৃত্যু, বাসে ক্ষুব্ধ জনতার আগুন/ছবি- সংগৃহীত

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার বুড়িচংয়ে নিয়ন্ত্রণহীন একটি বাসের চাপায় মো. সিরাজুল হক (৭৮) নামের এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার কাবিলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা বাসটিকে ধাওয়া করে চান্দিনা উপজেলার কোরপাই এলাকায় আটকের পর আগুন ধরিয়ে দেয়। নিহত সিরাজুল চান্দিনা উপজেলার মহিচাইল ইউনিয়নের মহিচাইল গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কাবিলা এলাকায় মহাসড়ক পার হওয়ার সময় কুমিল্লা থেকে ছেড়ে আসা গৌরীপুরগামী নিউ একতা পরিবহনের একটি দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বাস সিরাজুলকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর চালক বাসটি নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলে স্থানীয়রা মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেলযোগে বাসটির পিছু নেয়। একপর্যায়ে চান্দিনা উপজেলার কোরপাই এলাকায় বাসটিকে আটকের পর যাত্রীদের নামিয়ে বাসটিতে অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে চান্দিনা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে সেনাবাহিনীর একটি দল ও ময়নামতি হাইওয়ে ক্রসিং থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

এ বিষয়ে ময়নামতি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মুমিন জানান, দুর্ঘটনার পর বাসচালক পালিয়ে যায়। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বাসটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান।

