  2. দেশজুড়ে

শেরপুরে টিসিবির পণ্য মজুত করায় গ্রেফতার ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ০৬:০৪ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
শেরপুরে টিসিবির পণ্য মজুত করায় গ্রেফতার ২

শেরপুরের নকলায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর পণ্য অবৈধভাবে বেশি দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুত রাখার অভিযোগে ডিলারসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিপন চন্দ্র গোপ বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এর আগে শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে নকলা পৌর শহরের ধানহাটি এলাকার মেসার্স জিহাদ এন্টারপ্রাইজে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, টিসিবির ডিলার মো. শহিদুল ইসলাম তার পরিচিত কাঁচামালের আড়তদার মেসার্স জিহাদ এন্টারপ্রাইজের মালিক মো. বেলায়েত হোসেনের গুদামে পণ্যগুলো বেশি দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুত করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নকলা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদিয়া আফরিন এ্যানি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

অভিযানকালে টিসিবির দুইশো কেজি চাল, ৫৪ লিটার তেল, ২৬ কেজি ডাল ও ১০ কেজি চিনি জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে মালিক বেলায়েত হোসেন ও টিসিবি ডিলার শহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়।

আটক মো. বেলায়েত হোসেন নকলা উপজেলার পশ্চিম লাভা গ্রামের মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে এবং টিসিবি ডিলার মো. শহিদুল ইসলাম সাইলামপুর গ্রামের মো. আব্দুল কালামের ছেলে।

অভিযানের সময় সেনাবাহিনী ও নকলা থানার পুলিশ উপস্থিত ছিলেন।

নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিপন চন্দ্র গোপ বলেন, জব্দকৃত পণ্য ও জড়িত দু’জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

মো. নাঈম ইসলাম/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।