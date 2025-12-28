  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে: দুলু

প্রকাশিত: ০৯:৪৩ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে: দুলু

বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট এম. রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন, ‘তারেক রহমান ১৭ বছর পরে দেশে ফিরে এসেছেন । দেশের মানুষ এখন শঙ্কা মুক্তভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। দেশের মানুষের যে প্রত্যাশা তারেক রহমানের নেতৃত্বে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, উন্নয়ন, সেটি তিনি অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন। বাংলাদেশের মানুষের জন্য তার যে স্বপ্ন রয়েছে আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মানুষের ভোটের মাধ্যমে বিএনপি সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত হবেন এবং তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে।

দুলু বলেন, ২৪ বছর পর সংসদ সদস্য পদে আমি মনোনয়নপত্র দাখিল করলাম। ২০০১ সালে শেষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে যাদের রক্তের বিনিময়ে দীর্ঘ এত বছর পর আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারছি, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নাটোরের জনগণ ২৪ বছর আমাকে ভোট দিতে পারেনি, ইজ তারা সেই সুযোগ পেয়েছে। আমার দলের প্রতি চির-কৃতজ্ঞ, আমাকে ধানের শীষ প্রতীকে মনোনয়ন দিয়েছেন। সেজন্য খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের কাছে কৃতজ্ঞ।

রোববার দুপুর ২টার দিকে নাটোর-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী হিসেবে জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক আসমা শাহীনের হাতে মনোনয়ন পত্র জমা প্রদান শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এ সময় তার সঙ্গে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজ, বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম বাচ্চু,ফরহাদ আলী দেওয়ান শাহীন। মনোনয়ন জমাদানকালে দুলু বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামীতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতা নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবে। এখন পর্যন্ত জেলার চারটি নির্বাচনী আসনে বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ৩৫ জন তাদের মনোনয়ন পত্র উত্তোলন করেছেন।

