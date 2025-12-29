যাত্রীদের দুর্ভোগ
ঘন কুয়াশার কারণে চাঁদপুর থেকে সব রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ
ঘন কুয়াশার কারণে চাঁদপুর থেকে সব রুটে যাত্রীবাহী লঞ্চ ও নৌযান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাজধানীর সদরঘাটসহ সারাদেশের নৌপথে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়।
হঠাৎ করে লঞ্চ চলাচল বন্ধ হওয়ায় চাঁদপুর নৌঘাটে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। অনেক যাত্রী ঘাটে এসে লঞ্চ না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ লঞ্চ চলাচল শুরুর ঘোষণার অপেক্ষায় ঘাটেই অবস্থান করছেন।
বরিশালগামী যাত্রী রাজিব হোসেন বলেন, কোনো আগাম ঘোষণা না থাকায় ঘাটে এসে বিপাকে পড়েছি। জরুরি কাজ ছিল, এখন বুঝতে পারছি না যে কখন যাওয়া সম্ভব হবে। আমাদের বসে থাকার বা বিকল্প ব্যবস্থার কোনো সুযোগ নেই। এতে ভোগান্তি অনেক বেড়ে গেছে।
বিআইডব্লিউটিএ চাঁদপুরের উপপরিচালক (নৌ-নিরাপত্তা) বাবু লাল বৈদ্য বলেন, আবহাওয়া অধিদপ্তরের সতর্কবার্তার ভিত্তিতে ঘন কুয়াশার কারণে নৌপথে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ ও নৌযান চলাচল বন্ধ থাকবে।
তিনি আরও জানান, যেসব লঞ্চ ও নৌযান এরই মধ্যে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে রয়েছে, তাদের অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল অধ্যাদেশ ১৯৭৬ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, কুয়াশা কেটে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় লঞ্চ চলাচল শুরু হবে বলে জানিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ।
শরীফুল ইসলাম/এসএএইচ