সিরাজগঞ্জে কলেজ শিক্ষার্থীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

সিরাজগঞ্জে কলেজ শিক্ষার্থীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা
সিরাজগঞ্জে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আব্দুর রহমান রিয়াদ নামে এক কলেজ শিক্ষার্থীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেলে শহরের চৌরাস্তা মোড়ের বাহিরগোলা রোড এলাকায় এ নৃশংস হামলার ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা রিয়াদকে উদ্ধার করে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।
নিহত আব্দুর রহমান রিয়াদ সিরাজগঞ্জ পৌরসভার সয়াধানগড়া খাঁপাড়া মহল্লার বাসিন্দা রেজাউল করিমের ছেলে। তিনি ইসলামিয়া সরকারি কলেজের অর্নাস প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।
ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি সিসিটিভি ফুটেজে হামলার ভয়াবহ চিত্র দেখা যায়। ফুটেজে দেখা যায়, রিয়াদ একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় বসে আছেন। একপর্যায়ে ১৫ থেকে ২০ জন কিশোর হঠাৎ সেখানে এসে অটোরিকশার ভেতরেই দেশীয় অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। এরপর হামলাকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, একদল কিশোর দেশীয় অস্ত্র দিয়ে ওই শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।
ওসি আরও জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। হামলায় জড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশ জোরালো অভিযান চালাচ্ছে।
