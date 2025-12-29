  2. দেশজুড়ে

নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে পলাতক আওয়ামী লীগ: জি কে গউছ

প্রকাশিত: ০২:৫৪ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও হবিগঞ্জ-৩ (সদর-লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ) আসনের প্রার্থী জি কে গউছ বলেছেন, পলাতক আওয়ামী লীগ ও যারা নির্বাচন বানচাল করতে চায় তারা বসে নেই। নির্বাচন নিয়ে এখনও ষড়যন্ত্র করছে। তারা সুযোগ পেলেই নির্বাচনকে বিলম্বিত বা বন্ধ করার অপতৎপরতায় লিপ্ত।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) ১২টায় হবিগঞ্জ-৩ আসনে নিজের মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

জি কে গউছ বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, দেশের ১৮ কোটি মানুষ মনস্থির করে ফেলেছেন তারা এবার সুন্দরভাবে ভোটে অংশ নেবেন। কোনো শক্তিই নির্বাচনকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। গত ১৭ বছর জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ ছিল না বলে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি। এরই মধ্যে দলে অনেক যোগ্য মানুষ তৈরি হয়েছেন। প্রতিটি আসনে বিএনপির ৩-৭ জন পর্যন্ত এমপি হওয়ার মতো যোগ্য মানুষ মাঠে কাজ করেছেন।
তিনি আরও বলেন, আমাদের দল একজনকে মনোনয়ন দিয়েছেন। বাকিদের আগ্রহ ছিল, এলাকার চাপ ছিল তারা হয়ত কেউ কেউ মনোনয়ন ফরম তুলেছেন। দিন শেষে আমরা সবাই বিএনপি কর্মী। ধানের শীষ যার আমরা তার। একজন মানুষও স্বতন্ত্র নির্বাচন করবেন না। দলের বাইরে কেউ যাবেন না। ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়। যদি কেউ দলের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে দলকে চ্যালেঞ্জ করেন, নিজের বড়ত্ব জাহির করতে চান তাহলে দল তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীনের নিকট মনোনয়নপত্র জমা দেন জি কে গউছ। এসময় বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা রফিক, চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে হবিগঞ্জের প্রথম শহীদ রিপন শীলের মাসহ দলের সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

