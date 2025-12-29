  2. দেশজুড়ে

জনগণ সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন দেখতে চায়: রেজা কিবরিয়া

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
হবিগঞ্জ-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ড. রেজা কিবরিয়া বলেছেন, ‘এবার সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন দেখতে চায় জনগণ। সবাই অধীর আগ্রহে আছেন দীর্ঘদিন পর ভোট দেওয়ার জন্য। আমরা সারা দেশের আসন নিয়ে খুব আশাবাদী।’

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফিনের কাছে মনোনয়ন জমা দেন ড. রেজা কিবরিয়া।

তিনি বলেন, ‘জনগণ যদি ঠিকমতো ভোট দিতে পারে তাহলে হবিগঞ্জ-১ আসনেও আমরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। আমি মনে এবার দীর্ঘদিন পর মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে। ইনশাআল্লাহ্ বিএনপি এবার সরকার গঠন করবে।’

পরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। এ সময় তার সাথে ছিলেন দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/আরএইচ/জেআইএম

