নাটোরে তীব্র শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন
নাটোরে গত তিনদিন সূর্যের মুখ দেখা মেলেনি। ফলে তীব্র শীত ও কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে জেলার ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।
এদিকে তীব্র শীতের কারণে বেড়েছে ঠাণ্ডাজনিত রোগ। শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়াসহ নানা ধরনের শিবজনিত রোগ।
সরজমিনে নাটোর শহর এলাকা ঘুরে দেখা যায়, শহর প্রায় ফাঁকা। বিপনিবিতানগুলো খোলা থাকলেও নেই তেমন ক্রেতার ভিড়। তবে গরম কপড়ের দোকানগুলোতে ভিড় বেড়েছে।
নাটোর শহরের বাজার এলাকার মাছ ব্যবসায়ী কামরুল ইসলাম বলেন, কনকনে ঠান্ডা বাতাসে টিকে থাকাই দায়। কিন্তু পেটের তাগিদে বাধ্য হয়ে মাছ নিয়ে বসতে হয়েছে।
চলন বিলে এখন চলছে বোরো ধান রোপণের কাজ। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে শ্রমিকরা বাধ্য হয়েই কাজ করছেন।
হালতি বিলে বোরো ধান শ্রমিক রফিকুল ইসলাম বলেন, শীতে মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের উপায় নেই। পেটের তাগিদে বাধ্য হয়ে দিনমজুরের কাজ করছি।
নাটোর শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন পুরাতন কাপড়ের দোকানগুলোতে দেখা যায় সেখানে অসংখ্য মানুষের ভিড়। অল্প টাকায় গরম কাপড় কেনার জন্য ভিড় জমেছে দরিদ্র ও নির্ণয়ের মানুষেরা।
আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল নাটোরের তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলেও আজকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে। আগামী দু একদিন শীতের তীব্রতা থাকতে পারে।
নাটোর সদর হাসপাতালের আর এম ও ডাক্তার মাহবুবুর রহমান জানান, বর্তমানে আড়াইশো সজ্জার হাসপাতালে ৪ শতাধিক নারী শিশু ও পুরুষ চিকিৎসাধীন। এদের মধ্যে ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্টজনিত রোগের সংখ্যাই বেশি।
রেজাউল করিম রেজা/এনএইচআর/এএসএম