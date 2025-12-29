  2. দেশজুড়ে

পটুয়াখালীর চার আসনে ২৭ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পটুয়াখালী জেলার চারটি সংসদীয় আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট ২৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রার্থীরা।

পটুয়াখালীর সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ওহিদুজ্জামান মুন্সী জানান, পটুয়াখালী-১ (সদর–মির্জাগঞ্জ–দুমকী) আসনে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন—আলতাফ হোসেন চৌধুরী (বিএনপি), মুহা. নাজমুল আহসান (জামায়াতে ইসলামী), ফিরোজ আলম (ইসলামী আন্দোলন), শহিদুল ইসলাম ফাহিম (গণঅধিকার পরিষদ), গৌতম চন্দ্র শীল (বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল), মো. আব্দুল ওহাব মিনার ( এবি পার্টি), মোহাম্মদ সাইয়েদুর রহমান (খেলাফত মজলিশ), আব্দুল মান্নান হাওলাদার (জাতীয় পার্টি) এবং জাকির হোসেন মঞ্জু (স্বতন্ত্র)।

তিনি জানান, পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে ৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। তারা হলেন- শহিদুল ইসলাম তালুকদার (বিএনপি), ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ (জামায়াতে ইসলামী), মো. রুহুল আমিন (আমার বাংলাদেশ পার্টি), আব্দুল মালেক হোসেন (ইসলামী আন্দোলন), মো. হাবিবুর রহমান (গণঅধিকার পরিষদ) এবং মুহাম্মদ আইউব (খেলাফত মজলিশ)।

ওহিদুজ্জামান মুন্সী জানান, পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা–দশমিনা) আসনে মোট ৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- মো. নুরুল হক নুর (গণঅধিকার পরিষদ/বিএনপি), মো. হাসান মামুন (বিএনপি—বিদ্রোহী), মুহা. শাহ আলম (জামায়াতে ইসলামী), মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (ইসলামী আন্দোলন), মো. শহিদুল ইসলাম ফাহিম (গণঅধিকার পরিষদ), মিজানুর রহমান বাবু (স্বতন্ত্র) ও এস. এম. ফজলুল হক (স্বতন্ত্র)।

এছাড়া পটুয়াখালী-৪ (কলাপাড়া–রাঙ্গাবালী) আসনে ৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- এ বি এম মোশাররফ হোসেন (বিএনপি), মো. মোস্তাফিজুর রহমান (ইসলামী আন্দোলন), মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম (জামায়াতে ইসলামী), মো. রবিউল হাসান (গণঅধিকার পরিষদ) এবং ডা. জহির উদ্দিন আহমেদ (খেলাফত মজলিশ)।

মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে/এএসএম

