হবিগঞ্জের চার আসনে ২৯ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় শেষ হয়েছে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায়। নির্ধারিত সময়ে হবিগঞ্জের ৪টি আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ২৯ প্রার্থী।

এদিন প্রার্থীরা জেলা রিটার্নিং অফিসার ও সহকারি রিটার্নিং কার্যালয়ে তাদের মনোনয়ন জমা দেন।

হবিগঞ্জ-১

এ আসনে যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তারা হলেন- বিএনপি প্রার্থী ড. রেজা কিবরিয়া, স্বতন্ত্র (বিএনপি বিদ্রোহী) শেখ সুজাত মিয়া, বাংলাদেশ জাসদের কাজী তোফায়েল আহমদ, খেলাফত মজলিশের সিরাজুল ইসলাম মীরপুরী, ইসলামীক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মোহাম্মদ বদরুর রেজা ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. শাহজাহান আলী।

হবিগঞ্জ-২

এ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৬ জন। তারা হলেন- বিএনপি প্রার্থী ডা. সাখাওয়াত হাসান জীবন, খেলাফত মজলিশের কেন্দ্রীয় আমীর মাওলানা আব্দুল বাসিত আজাদ, জাতীয় পার্টির আব্দুল মোক্তাদির চৌধুরী অপু, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাংবাদিক আফছার আহমদ রুপক, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের মাওলানা নোমান আহমদ ছাদিক, বাসদের লোকমান আহমেদ তালুকদার।

হবিগঞ্জ-৩

এ আসন থেকে ৭ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তারা হলেন- বিএনপি প্রার্থী আলহাজ জি কে গউছ, জামায়াত প্রার্থী কাজী মহসিন আহমেদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহিব উদ্দিন আহমেদ সোহেল, গণঅধিকার পরিষদের চৌধুরী আশরাফুল বারী নোমান, জাতীয় পার্টির আব্দুল মোমিন চৌধুরী বুলবুল, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট মো. শাহিনুর রহমান, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের এসএম সরওয়ার।

হবিগঞ্জ-৪

এ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১০ প্রার্থী। তারা হলেন বিএনপির এসএম ফয়সল, খেলাফত মজলিশের ড. আহমেদ আব্দুল কাদের বাচ্চু, আমার বাংলাদেশ পার্টির মোকাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মো. গিয়াস উদ্দিন, স্বতন্ত্র মো. মিজানুর রহমান চৌধুরী, স্বতন্ত্র সালেহ আহমদ সাজন, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মুহাম্মদ রেজাউল মোস্তফা, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের শাহ মো. আল আমিন, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের মো. রাশেদুল ইসলাম খোকন, বাসদ মো. মুজিবুর রহমান।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এনএইচআর/এএসএম

