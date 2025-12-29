২ মিনিট দেরি, মনোনয়ন জমা দিতে না পেরে অঝোরে কাঁদলেন প্রার্থী

২ মিনিট দেরি, মনোনয়ন জমা দিতে না পেরে অঝোরে কাঁদলেন প্রার্থী
নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পেরে অঝোরে কাঁদলেন শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসনে এবি পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল্লাহ বাদশা।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) নির্ধারিত সময় বিকেল ৫টার দুই মিনিট পরে তিনি নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত হন। তবে সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ তার মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেনি।
এসময় তিনি মনোনয়ন ফরম গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেও বিধিমালার কারণে তা সম্ভব হয়নি। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সবার সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।
আব্দুল্লাহ বাদশা রাতে জাগো নিউজকে বলেন বলেন, ‘শেরপুর থেকে নালিতাবাড়ীতে আসার পথে গাড়ি সমস্যার কারণে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে পৌঁছাতে পারেননি। মাত্র দুই মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমি তাহমিনা কম্পিউটারে কাগজপত্রের দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলাম। সে গাফিলতি করেছে। তার গাফিলতির কারণেই আমি মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারলাম না।’
আক্ষেপ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছি, জনগণের কাছাকাছি গিয়েছি। তবে সংসদে না গিয়েও আমি জনতার সঙ্গে থাকবো, জনতার সেবা করবো।’
এ বিষয়ে নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজওয়ানা আফরিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘নির্বাচন বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর মনোনয়নপত্র গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। আব্দুল্লাহ বাদশা আমার কক্ষে যখন প্রবেশ করেন, তখন পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিট। দুই মিনিট নয়, পাঁচ মিনিট দেরি করে তিনি এসেছেন। নিয়মের বাইরে যাওয়ার কোনো অবকাশ না থাকায় মনোনয়ন গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।’
মো. নাঈম ইসলাম/এসআর/এএসএম