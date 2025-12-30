  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৪:০১ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
মনোনয়নপত্র তুলেও জমা দিলেন না রুহুল আমিন হাওলাদার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পটুয়াখালী-১ (দুমকি, পটুয়াখালী সদর ও মির্জাগঞ্জ) সংসদীয় আসনে সাবেক জাতীয় পার্টির নেতা এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদারের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা পার হয়ে গেলেও তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পটুয়াখালী জেলা জাতীয় পার্টির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মিরাজুল ইসলাম মিন্টু।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে পটুয়াখালী দুমকী উপজেলার নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জেলা অতিরিক্ত নির্বাচন অফিসার মো. মিজানুর রহমান খানের কাছ থেকে তার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন পটুয়াখালী জেলা জাতীয় পার্টির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মিরাজুল ইসলাম মিন্টু, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির মাহমুদ সেলিমসহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

মিরাজুল ইসলাম মিন্টু বলেন, পটুয়াখালীতে বর্তমানে নির্বাচনের মতো কোনো পরিবেশ নেই। এমন পরিস্থিতিতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেই রুহুল আমিন হাওলাদার মনোনয়নপত্র দাখিল না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এ বিষয়ে রুহুল আমিন হাওলাদার সাংবাদিকদের বলেন, সরকারের কাছে তাদের প্রত্যাশা ছিল তার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মিথ্যা মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। কিন্তু বাস্তবে সেই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দেখা যাচ্ছে না। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি এবং আচরণবিধিও সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জীবনের এই পর্যায়ে এসে তিনি একটি গ্রহণযোগ্য ও সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন প্রত্যাশা করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনুযায়ী স্বাধীন দেশে সবার সমান অধিকার থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

উল্লেখ্য, পটুয়াখালী জেলা থেকে মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন পর্যন্ত মোট ২৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে পটুয়াখালী-১ আসনে নয়জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেন। এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যানসহ দলটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় পার্টির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে তিনি দলটির মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নামের একটি রাজনৈতিক জোটে সক্রিয় রয়েছেন বলে জানা গেছে।

সর্বশেষ ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মহাজোটের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পটুয়াখালী-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

