মৌলভীবাজারের ৪ আসনে লড়বেন ৩১ প্রার্থী

প্রকাশিত: ০৬:৪৯ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজার জেলার ৪টি সংসদীয় আসনে স্বতন্ত্রসহ ৩১ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে মোট ৩১ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তবে ফরম সংগ্রহ করেছিলেন ৩২ জন প্রার্থী। জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

মৌলভীবাজার- ১

এই আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন নাসির উদ্দিন আহমেদ (বিএনপি), মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), লোকমান আহমদ (খেলাফত মজলিস), বেলাল আহমদ (স্বতন্ত্র), আহমদ রিয়াজ (জাতীয় পার্টি) মো. শরিফুল ইসলাম (গণফ্রন্ট), মো. আব্দুন নুর (গণঅধিকার পরিষদ)।

মৌলভীবাজার-২

এই আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মো. শওকতুল ইসলাম শকু (বিএনপি), মো. সায়েদ আলী (জামায়াতে ইসলামী), এম জিমিউর রহমান চৌধুরী (স্বতন্ত্র), মো. ফজলুল খান (স্বতন্ত্র), সাদিয়া নোশিন তাসনিম চৌধুরী (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-মার্কসবাদী), মো. আব্দুল মালিক (জাতীয় পার্টি), আব্দুল কুদ্দুস (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), নওয়াব আলী আব্বাছ খাঁন (স্বতন্ত্র)।

মৌলভীবাজার-৩

এম নাসের রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), মো. আব্দুল মান্নান (জামায়াতে ইসলামী), রেজিনা নাসের (স্বতন্ত্র), মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান কামালী (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), জহর লাল দত্ত (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), আহমদ বিলাল (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস)।

মৌলভীবাজার-৪

এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মুজিবুর রহমান চৌধুরী (বিএনপি), অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুর রব (জামায়াত ইসলামী), মহসিন মিয়া মধু (স্বতন্ত্র-বিএনপি), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস থেকে শেখ নূরে আলম হামিদী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) প্রার্থী প্রীতম দাশ, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের অ্যাডভোকেট আবুল হাসান এবং বিএনপি নেতা লন্ডনপ্রবাসী জালাল আহমেদ জিপু।

