জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
মাদারীপুরের তিন আসনে ২৭ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রার্থীরা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মাদারীপুর জেলার তিনটি সংসদীয় আসনে ২৭ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

মাদারীপুর-১

এ আসনে বিএনপির থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মাদারীপুর জেলা বিএনপির সদস্য নাদিরা আক্তার মিঠু চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী নাদিরা আক্তার মিঠু চৌধুরী, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী লাবলু, কামাল জামান নুরুউদ্দিন মোল্লা ও ইমরান হাসান।

অন্যান্য দলের মধ্যে রয়েছেন- আবদুল আলী (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম মিন্টু (জাতীয় পার্টি), সাইদ উবিন আহমাদ হানজালা (খেলাফত মজলিস), মাওলানা আকরাম হুসাইন (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), রাজিব মোল্লা (গণঅধিকার পরিষদ), মো. হাদিজুর রহমান (বাংলাদেশ লেবার পাটি)।

মাদারীপুর-২

এ আসনে বিএনপির থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মাদারীপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব জাহান্দার আলী জাহান। স্বতন্ত্র থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মিল্টন বৈদ্য, মুহা. কামরুল ইসলাম সাঈদ, সহীদুল ইসলাম খান, রেয়াজুল ইসলাম।

এছাড়া মাওলানা আলী আহমদ চৌধুরী (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মাওলানা আব্দুস সোবাহান (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), মো. মহিদুল ইসলাম মুহিদ হাওলাদার (জাতীয় পার্টি), মো. দিদার হোসেন (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (মার্ক্সবাদী), সুবল চন্দ্র মজুমদার (বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি)

মাদারীপুর-৩

এ আসনে বিএনপির থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা মো. রফিকুল ইসলাম, স্বতন্ত্র আসাদুজ্জামান।

এছাড়া মনোনয়ন জমা দিয়েছেন নিতাই চক্রবর্তী (সুপ্রীম পার্টি), আজিজুল হক (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), আমিনুল ইসলাম (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল)।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এনএইচআর/এএসএম

