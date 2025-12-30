মাদারীপুরে দুই পক্ষের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, অর্ধশত ককটেল বিস্ফোরণ

মাদারীপুরে দুই পক্ষের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, অর্ধশত ককটেল বিস্ফোরণ
মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর ইউনিয়নের মোস্তফাপুরে সরদার ও হাওলাদার বংশের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসময় উভয় পক্ষ অর্ধশতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এ ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেল থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত দফায় দফায় এ ঘটনা ঘটে। এসময় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে একঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর ইউনিয়নের মোস্তফাপুর এলাকার স্থানীয় সরদার ও হাওলাদার বংশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। সবশেষ সরদার বংশের সামচু সরদার গত আগস্টে দেশীয় অস্ত্রসহ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। সাড়ে তিন মাস জেল খেটে সামচু সরদার জামিনে বের হন। এরপর আবার এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে সরদার বংশের সামচু সরদার ও হাওলাদার বংশের হাবিব হাওলাদারের নেতৃত্বে দফায় দফায় ধাওয়া ও পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এসময় উভয় পক্ষ ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং অর্ধশত ককটেল বিস্ফোরণ ঘটান। এছাড়া বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ও দোকানপা ভাঙচুর করা হয়।
এসময় চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মোস্তফাপুরে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হন। তাদের মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ফারিহা রফিক ভাবনা বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন থানা পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে। উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন আছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এসআর/এএসএম