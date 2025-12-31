ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁয়ে দীর্ঘ যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁয়ে দীর্ঘ যানজট
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মালবাহী একটি লরি বিকল হওয়ায় যানবাহন যাতায়াতে ধীর গতির ফলে এই যানজট আজ দুপুর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দুপুরে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে যানজট রয়েছে।
দেখা গেছে, মহাসড়কের মেঘনা ঘাট থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত বিভিন্ন অংশে অসংখ্য যানবাহন ধীরগতিতে পার হচ্ছে। কোথাও কোথাও যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। এর ফলে যাত্রীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে অসুস্থ রোগী আর শিশুরা বেকায়দায় পড়েছেন।
ফেনি যাবেন জুবায়ের আলম। তিনি বলেন, সকাল সাড়ে ১০টায় রওনা হয়ে এখন পর্যন্ত মদনপুর পর্যন্ত আসতে পেরেছি। দুই ঘণ্টায় গন্তব্যে পৌঁছানোর কথা থাকলেও ৫ ঘণ্টাতেও মনে হয় পারবো না।
মেঘনার উদ্দেশে গাড়িতে চড়া রহমান মতি জানান, বেগম জিয়ার জানাজা উপলক্ষে শুনেছি গাড়ির অনেক চাপ। কিন্তু সেই চাপতো ঢাকার রাস্তায় থাকার কথা ছিল, চট্টগ্রামের রাস্তায় কেন বুঝলাম না।
শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন জাগো নিউজকে জানান, গতরাতে মদনপুরে একটা বড় লরি বিকল হয়। সেটা কিছুক্ষণ আগে মহাসড়ক থেকে সরাতে পেরেছি। মূলত লরি বিকলের কারণে অন্যান্য যানবাহন পারাপারের ধীর গতি হচ্ছিল। এখন যানজট ছাড়তে শুরু করেছে।
বক্তব্যের জন্য কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানীকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।
