  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ে বিরল প্রজাতির সজারু উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
পঞ্চগড়ে বিরল প্রজাতির সজারু উদ্ধার

পঞ্চগড়ে ধরা পড়েছে বিরল প্রজাতির একটি সজারু। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলা সদরের চাকলাহাট কিত্তিনিয়াপাড়া এলাকায় সজারুটি উদ্ধার করে বন বিভাগের কর্মীদের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা।

বন বিভাগ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে ওই এলাকার একটি জমিতে সজারুটি দেখতে পেয়ে ধরতে তাড়া করলে সজারুটি পাশের পুকুরে নেমে যায়। সেখান থেকে একটি বাঁশের খাঁচায় সজারুটিকে আটক করা হয়। সজারুটির দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় ফুট এবং ওজন আনুমানিক ৮ কেজি। পরে সজারুটি বন বিভাগের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হলে প্রাণিটিকে তেঁতুলিয়া ইকো পার্কে পাঠানো হয় বলে জানা গেছে।

পঞ্চগড় সামাজিক বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হরিপদ দেবনাথ বলেন, খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে সজারুটিকে উদ্ধার করি। প্রাণিটি এই এলাকার বন জঙ্গলে আগে দেখা মিললেও এখন বিলুপ্তপ্রায়। সজারুটিকে তেঁতুলিয়া ইকো পার্কে রাখা হবে । সেখানে আরেকটি সজারু রয়েছে।।

সফিকুল আলম/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।