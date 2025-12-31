পঞ্চগড়ে বিরল প্রজাতির সজারু উদ্ধার

পঞ্চগড়ে বিরল প্রজাতির সজারু উদ্ধার
পঞ্চগড়ে ধরা পড়েছে বিরল প্রজাতির একটি সজারু। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলা সদরের চাকলাহাট কিত্তিনিয়াপাড়া এলাকায় সজারুটি উদ্ধার করে বন বিভাগের কর্মীদের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা।
বন বিভাগ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে ওই এলাকার একটি জমিতে সজারুটি দেখতে পেয়ে ধরতে তাড়া করলে সজারুটি পাশের পুকুরে নেমে যায়। সেখান থেকে একটি বাঁশের খাঁচায় সজারুটিকে আটক করা হয়। সজারুটির দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় ফুট এবং ওজন আনুমানিক ৮ কেজি। পরে সজারুটি বন বিভাগের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হলে প্রাণিটিকে তেঁতুলিয়া ইকো পার্কে পাঠানো হয় বলে জানা গেছে।
পঞ্চগড় সামাজিক বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হরিপদ দেবনাথ বলেন, খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে সজারুটিকে উদ্ধার করি। প্রাণিটি এই এলাকার বন জঙ্গলে আগে দেখা মিললেও এখন বিলুপ্তপ্রায়। সজারুটিকে তেঁতুলিয়া ইকো পার্কে রাখা হবে । সেখানে আরেকটি সজারু রয়েছে।।
সফিকুল আলম/এনএইচআর/জেআইএম