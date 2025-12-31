  2. দেশজুড়ে

মাদারীপুরে ঘরে ঢুকে ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০৭:৩৯ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
মাদারীপুরের কুনিয়ারহাটে ঘরে ঢুকে জাহিদ শেখ (৪০) নামে এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলার কুনিয়া ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় একজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয়রা।

জাহিদ একই এলাকার জবেদ শেখের ছেলে। অভিযুক্ত সজিব শেখ আব্দুল্লাহ রাজৈর উপজেলার বাজিতপুরের মাচ্চর গ্রামের মোস্তফা শেখের ছেলে।

পুলিশ, নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে নিজঘরে কাজ করছিলেন জাহিদ শেখ। এ সময় হঠাৎ সজিব শেখ নামে এক যুবক তার ঘরে প্রবেশ করেন। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগে জাহিদকে জবাই করে ও কুপিয়ে হত্যা করে। এ সময় পরিবারের লোকজন টের পেয়ে চিৎকার করলে অভিযুক্ত দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় স্থানীয়রা অভিযুক্ত সজিবকে ধাওয়া করে আটক করে। পরে পুলিশ এসে অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তবে হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কিছুই জানাতে পারেনি পুলিশ ও পরিবারের লোকজন।

নিহতের এক আত্মীয় মীর জামাল সরদার বলেন, কী কারণে জাহিদকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে সেটি আমরা জানি না। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানাই।

নিহতের মামা মোয়াজ্জেম মাতুব্বর বলেন, ঘরে কাজ করা অবস্থায় এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও জবাই করে আমার ভাগনে জাহিদকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনার কারণ অনুসন্ধান ও জড়িতের আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ফারিহা রফিক ভাবনা বলেন, ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় আটক সজিব শেখ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হত্যার কারণ ও ঘটনার রহস্য উদঘাটকে কাজ করছে পুলিশ।

