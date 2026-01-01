ফরিদপুর-১
ভোটারকে বল প্রয়োগের অপরাধে দুই মাসের কারাদণ্ড
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন ও ভোটারকে অবৈধভাবে প্রভাবিত করে বল প্রয়োগের অপরাধে শফিকুল ইসলাম (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ কে এম রায়হানুর রহমান এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত শফিকুল ইসলাম ফরিদপুর-১ আসনের এক প্রার্থীর সমর্থক হিসেবে কাজ করছিলেন বলে জানা গেছে।
আদালত সূত্রে জানা যায়, এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জনৈক এক ব্যক্তিকে জোরপূর্বক নির্বাচন অফিসে আনার চেষ্টা করেন শফিকুল ইসলাম। সংশ্লিষ্ট ওই ব্যক্তি অসুস্থ থাকার পরও তার ওপর বল প্রয়োগ করা হয়, যা নির্বাচনি আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ অপরাধে ‘রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী তাকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ কে এম রায়হানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রশাসন বদ্ধপরিকর। ভোটারকে কোনো প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগের অভিযোগ পাওয়া গেলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালনে আমাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এনকেবি নয়ন/আরএইচ/জেআইএম