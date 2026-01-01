নাটোরে সুগার মিলের খামার থেকে স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার
নাটোরের লালপুরে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের কৃষি খামার থেকে নিরব (১৩) নামের এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দুপুর ১টার দিকে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের গোবিন্দপুর কৃষি খামারের ১০ নম্বর প্লটের ড্রেন থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃত নিরব উপজেলার বালিতিতা রামকৃষ্ণপুর গ্রামের নাছির উদ্দিনের ছেলে। নিরব বালিতিতা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেল তিনটার সময় হঠাৎ নিরবের ফোনে একটি ফোন আসলে সে বাসা থেকে বের হয়। তারপর থেকে আর বাড়িতে ফিরেনি। নিরব পরিবারের বড় ছেলে তার ছোট্ট একটি ভাই রয়েছে।
এ বিষয়ে গোবিন্দপুর কৃষি খামারের প্রধান জুয়েল হোসেন বলেন, আমাকে ওই ব্লকের ওয়াচম্যান ফোন দিয়ে জানালেন, ড্রেনে একটি মরদেহ ভাসছে। এ খবর শুনে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে কথা বলে লালপুর থানায় জানাই। পরে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, আমরা মরদেহ উদ্ধার করেছি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা চলছে। আসামি শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
