নীলফামারীতে স্বতন্ত্র ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

নীলফামারীতে স্বতন্ত্র ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ে প্রথম দিনে নীলফামারী-১ ও ২ আসনে ৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বিকাল সাড়ে ৫টায় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান এ ঘোষণা দেন।
জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নীলফামারীর ৪টি আসনের মোট ৩৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করে। তফসিল অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি নীলফামারী-১ ও ২ আসনের যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা হয়েছে। নীলফামারী ১ আসনে ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী রফিকুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। বাকী ৯ জনের কাগজ সঠিক পাওয়া যায়।
অপর দিকে নীলফামারী-২ (সদর) আসনটিতে মোট ৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এদের মধ্যে ৫ জনের কাগজপত্র সঠিক পাওয়া যাওয়ায় তাদেরগুলো গৃহীত হয়েছে। বাকী দুইজন স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল হাসনাত মো. সাইফুল্লাহ রুবেল ও মিনহাজুল ইসলাম মিনহাজের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
রিটানিং কর্মকর্তা জানান, বাতিল হওয়া ৩ স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী ১ শতাংশ ভোটারদের যে সম্মতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো সঠিক না পাওয়ায় তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তবে তারা চাইলে নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবেন।
আমিরুল হক/কেএইচকে/জেআইএম