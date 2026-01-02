গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল দুই আরোহী নিহত

গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল দুই আরোহী নিহত
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহাসড়কে একটি ট্রাকের ধাক্কায় আল আমিন (৫০) ও জনি মিয়া (৪০) নামের মোটরসাইকেল দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাত ১১ টার দিকে উপজেলার রংপুর -ঢাকা মহাসড়কের ফাঁসিতলা বাজারের ব্র্যাক অফিস সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- পৌরসভার বুজরুক বোয়ালিয়া মৌজার দূর্গাপুর এলাকার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে এবং জনি মিয়া উপজেলার নাকাই ইউনিয়নের মালিনিপাড়া গ্রামের সিদ্দিকুর রহমান ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ফাঁসিতলা ফ্লাইওভারে উঠার সময় একটি দ্রুতগতির ট্রাক পিছন দিক থেকে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়। দুর্ঘটনায় ট্রাকের হেলপারসহ মোটরসাইকেলে থাকা অপর এক আরোহী গুরুতর আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোজাফফর হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালানো হয়। আহতদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
আনোয়ার আল শামীম/এনএইচআর/জেআইএম