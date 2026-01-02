নওগাঁ-৫ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নজমুল হকের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি

নওগাঁ-৫ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নজমুল হকের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি থেকে টিকিট না পেলেও ভোটে লড়তে নওগাঁ-৫ (সদর) আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নজমুল হক সনি। তিনি জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও নওগাঁ পৌরসভার সাবেক মেয়র। মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা জমাও দিয়েছেন তিনি।
হলফনামায় নজমুল হক সনি নিজেকে ব্যবসায়ি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি দাখিলকৃত হলফনামায় উল্লেখ করেছেন নিজ আয় থেকে ২০ লাখ টাকা নির্বাচনে ব্যয় করবেন। এছাড়াও তার হাতে নগদ রয়েছে ৩০ লাখ ৮১ হাজার ১৭১ টাকা।
দাখিল করা হলনামায় দেখা গেছে, তার মোট স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে জেলার মহাদেবপুর উপজেলার ভীমপুর ইউনিয়নের পল্লবী মৌজায় ১৯ হাজার ১৮০ দশমিক ৬৯ সহস্রাংশ জমি। যার মূল্য ধরা হয়েছে ২ কোটি ৫২ লাখ ৩৯ হাজার ২৯৮ টাকা। এছাড়া এইচ ২৭২০ দুবলহাটি রোডে একটি বাড়ি রয়েছে। যার মূল্য ধরা হয়েছে ১ কোটি ৭২ লাখ ৪৯ হাজার ২৯৮ টাকা। তার জমাকৃত আয়কর রির্টান অনুসারে ইউ.সি.বি ব্যাংকে ঋণ রয়েছে- ১ কোটি ৩৬ লাখ ৯৬ হাজার ২০৩ টাকা। এছাড়া বাৎসরিক আয় দেখানো হয়েছে ৬ লাখ ৫৭ হাজার ৪২২ টাকা এবং ব্যয় ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। অর্থাৎ আয়ের চেয়ে ব্যয় ৬২ হাজার ৫৭৮ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে। এছাড়া ৫টি মামলা হলেও সবগুলো নিষ্পত্তি হয়েছে।
হলফনামা সূত্রে জানা যায়, নিজের বাড়ি, ব্যবসা ও ভাড়া থেকে বছরে আয় ২ লাখ ২২ হাজার ৩০৪ টাকা। এছাড়া নির্ভরশীলদের বছরের আয় ৪ লাখ ৪ হাজার ২৫০ টাকা। নিজের হাতে নগদ রয়েছে ৩০ লাখ ৮১ হাজার ১৭১ টাকা। স্ত্রী আঞ্জুমান আরা’র নগদ রয়েছে ৭ লাখ ২৪ হাজার ২৫০ টাকা। নিজের একটি মোটরসাইকেল রয়েছে। যার মূল্য ধরা হয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। স্ত্রীর নামেও ২০ তোলা স্বর্ণ রয়েছে। যার মূল্য ধরা হয়েছে ১ লাখ টাকা। নিজের ইলেকট্রনিক পণ্য ও আসবাবপত্রের মূল্য ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা এবং স্ত্রীর ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা।
উত্তরাধিকার সূত্রে হাট, নওগাঁ মৌজায় ৪৩৭ দশমকি ৫০ সহস্রাংশ জমিতে বাণিজ্যিক ভবন এবং জেলার মহাদেবপুর উপজেলার বেলবাড়িয়া মৌজায় ৯ হাজার ৯৪৯ সহস্রাংশ জমিতে একটি রাইস মিল রয়েছে। যার মূল্য ধরা হয়েছে ২ কোটি ৪০ লাখ ৪৯ হাজার ২৯৮ টাকা।
এছাড়া স্ত্রীর নামে তার বাবার নিকট থেকে হেবা দলিল মূলে পাওয়া শহরের চকদেব মৌজায় দোকান ঘর ও বাড়ি রয়েছে। এছাড়া ঢাকার কাকরাইল রমনায় ১ হাজার ৩৭৫ বর্গফুটের একটি ফ্লাট রয়েছে যা মরহুম বাবা আয়েন উদ্দিনের ক্রয়সূত্রে পাওয়া। যার মূল্য ধরা হয়েছে ১ কোটি ৩৯ লাখ ১০ হাজার টাকা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে হলফনামায় এসব তথ্য উল্লেখ করেন নজমুল হক সনি।
হলফনামায় আরও উল্লেখ করেন, নিজের অর্জনকৃত সম্পত্তির মোট মূল্য ২ কোটি ৪৫ লাখ ৩৯ হাজার ২৯৮ টাকা। যার বর্তমান মূল্য ধরা হয়েছে ১০ কোটি ৪৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া স্ত্রীর অর্জনকৃত সম্পত্তির মোট মূল্য ১ কোটি ৪১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। যার বর্তমান মূল্য ধরা হয়েছে- ৮ কোটি ৬৫ লাখ ৮২ হাজার ৫২৫ টাকা।
২০২৫-২৬ অর্থবছরে জমা দেওয়া নিজের আয়কর রিটার্নে দেখানো আয়ের পরিমাণ ৬ লাখ ৫৭ হাজার ৪২২ টাকা। আয়কর রিটার্নে দেখানো সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ১১ লাখ ৬৮ হাজার ৯০৯ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জমা দেওয়া স্ত্রীর আয়কর রিটার্নে দেখানো আয়ের পরিমাণ ৪ লাখ ৪ হাজার ২৫০ টাকা। আয়কর রিটার্নে দেখানো সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৪৮ লাখ ৪৯ হাজার ২৫০ টাকা।
আরমান হোসেন রুমন/জেআইএম