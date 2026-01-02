  2. দেশজুড়ে

মাদারীপুরে পাখি হত্যায় যুবকের কারাদণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ১০:৩৭ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
মাদারীপুরে পাখি হত্যায় যুবকের কারাদণ্ড

মাদারীপুরে দুটি অতিথি পাখি হত্যা করার অপরাধে মো. রানা (৩০) নামে এক যুবককে সাত দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাত ৭টার দিকে মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলা ভূমি অফিসে নিয়ে এ দণ্ডাদেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাহিদ নিয়াজ শিশির।

দণ্ডপ্রাপ্ত ওই যুবক রাজৈর উপজেলার হোসেনপুর ইউনিয়নের উত্তর হোসেনপুর গ্রামের মৃত তারা মিয়া শেখের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজৈর উপজেলার উত্তর হোসেনপুর গ্রামে অবৈধ ড্রেজার বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে থানা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন রাজৈর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাহিদ নিয়াজ শিশির। এসময় বেশ কয়েকটি অবৈধ ড্রেজার পাইপ ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে একই গ্রামে অতিথি পাখি হত্যাকারীকে দেখে অভিযান চালান তিনি। এসময় জবাই করা রক্তাক্ত অবস্থায় দুইটি অতিথি পাখি দেখতে পান। স্থানীয়ভাবে মৃত পাখি দুটিকে শামুক খোল বলে পরিচিত। এই ঘটনায় পাখিসহ রানা নামে এক যুবককে আটক করে রাজৈর উপজেলা ভূমি অফিসে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে পাখি হত্যার ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২-এর ৩৮ ধারায় তাকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

রাজৈর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নাহিদ নিয়াজ শিশির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বন্যপ্রাণী নিধনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।