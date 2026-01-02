রেজা কিবরিয়ার চেয়ে সম্পদে এগিয়ে স্ত্রী

রেজা কিবরিয়ার চেয়ে সম্পদে এগিয়ে স্ত্রী
হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনে ছয়জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন অর্থনীতিবিদ ড. রেজা কিবরিয়া।
হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, স্বামী-স্ত্রী দুজনই কোটিপতি। রেজা কিবরিয়ার নিজের অস্থাবর সম্পদ রয়েছে তিন কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার ৮৩৬ টাকার। আর স্ত্রীর রয়েছে তিন কোটি ২৩ লাখ ৩৪ হাজার ৬২৩ টাকার।
স্থাবর সম্পত্তিতে রেজা কিবরিয়ার চেয়ে তার স্ত্রীর সম্পদ এক কোটি ১৬ লাখ ৩৫ হাজার টাকা বেশি। তার স্থাবর সম্পদ রয়েছে চার কোটি ১৫ হাজার টাকার। স্ত্রীর নামে আছে পাঁচ কোটি ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার সম্পদ।
হলফনামা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রেজা কিবরিয়া পেশায় একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি ডি.ফিল// ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এর আগে তিনি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে (আইএমএফ) পরামর্শক/উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন। তার স্ত্রী আগে গৃহিণী হলেও বর্তমান পেশা ব্যবসায়ী দেখানো হয়েছে।
রেজা কিবরিয়ার একমাত্র আয়ের উৎস বাড়ি ভাড়া। বছরে পান পাঁচ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। তার স্ত্রীর বাড়িভাড়া থেকে আয় হয় ১৩ লাখ ১৮ হাজার ৫০০ টাকা, ব্যবসা থেকে দুই লাখ ৫৪ হাজার ৭৫০ টাকা এবং শেয়ার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র থেকে পান আট লাখ ৩০ হাজার ৪০৬ টাকা।
অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রেজা কিবরিয়ার নগদ অর্থ রয়েছে তিন কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার ৮৩৬ টাকা। গাড়ি ১০ লাখ, সোনা পাঁচ লাখ ১০ হাজার, ইলেকট্রিক পণ্য পাঁচ লাখ ১০ হাজার এবং আসবাবপত্র দুই লাখ ৫৫ হাজার টাকার। মোট তিন কোটি ৫১ লাখ ৫০ হাজার ৮৩৬ টাকার অস্থাবর সম্পদ আছে কিবরিয়ার। তার ব্যাংকে কোনো টাকা জমা নেই।
স্ত্রীর নগদ আছে দুই কোটি ১২ লাখ ১ হাজার ৬৯ টাকা, ব্যাংকে জমা দুই লাখ ৮৩ হাজার ৫৫৪ টাকা, স্থায়ী আমানত আছে ১৭ লাখ, গাড়ি ৮৯ লাখ টাকার, ইলেকট্রিক পণ্য এক লাখ, আসবাবপত্র এক লাখ ৫০ হাজার টাকার এবং সোনা আছে ১২৫ ভরি। মোট তিন কোটি ২৩ লাখ ৩৪ হাজার ৬২৩ টাকা অস্থাবর সম্পদ রয়েছে।
রেজা কিবরিয়ার কৃষিজমি রয়েছে ৩ একর ১০ শতক, যার মূল্য এক কোটি ৫০ লাখ ১৫ হাজার টাকা। অকৃষি জমি ১০.১২ শতক। যার মূল্য দুই কোটি ৫০ লাখ টাকা।
তার স্ত্রীর স্থাবর সম্পদের মধ্যে কোনো কৃষিজমি নেই। অকৃষি জমি আছে ৩২.৪০ শতক, যার মূল্য ৬৬ লাখ ২০ হাজার টাকা। অ্যাপার্টমেন্ট দুটি। একটির মূল্য এক কোটি ৫০ লাখ এবং অপরটির মূল্য তিন কোটি ৩০ হাজার টাকা।
২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে রেজা কিবরিয়া আয়কর দিয়েছেন ১৬ হাজার ৩৩৫ টাকা। তার স্ত্রী আয়কর দিয়েছেন তিন লাখ ৮০ হাজার ৫৩০ টাকা।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/এএসএম