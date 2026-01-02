মোটরসাইকেল-ভ্যান সংঘর্ষে দুই চালক নিহত
যশোরের কেশবপুরে মোটরসাইকেল ও ভ্যানের সংঘর্ষে দুই চালকই নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দুপুরে যশোর-চুকনগর সড়কের উপজেলার মধ্যকুল এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন কেশবপুর উপজেলার মধ্যকুল গ্রামের বাসিন্দা মোটরসাইকেলচালক ও ঘের ব্যবসায়ী ওয়াস কুরুনী (৩৫) এবং একই গ্রামের বাসিন্দা ভ্যানচালক কুবাদ আলী (৬৫)।
স্থানীয়রা জানান, দুপুরে কেশবপুর উপজেলার মধ্যকুল মান্দারতলা থেকে ঘের ব্যবসায়ী ওয়াস কুরুনী মোটরসাইকেলযোগে কেশবপুর শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে কুবাদ আলীর ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে তারা দুজনেই মারাত্মক আহত হন। উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুজনেরই মৃত্যু হয়।
কেশবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুখদেব রায় জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত দুজনকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পথেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।
মিলন রহমান/এসআর/এএসএম