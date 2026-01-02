হলফনামা
প্রতি ভরি সোনার দাম ১৮ হাজার টাকা দেখালেন প্রার্থী
হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস থেকে প্রার্থী হয়েছেন মাওলানা সিরাজুল ইসলাম। হলফনামায় তিনি উল্লেখ করেছেন, তার স্ত্রী-সন্তানের কোনো সম্পদ নেই। যা আছে সবই নিজের নামে।
প্রতি ভরি সোনার দাম দেখিয়েছেন মাত্র ১৮ হাজার টাকা। অর্জনকালে অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ছিল ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৮৮৮ টাকা। বর্তমান মূল্যও তাই দেখানো হয়েছে।
স্থাবর সম্পত্তির অর্জনকালীন মূল্য এক কোটি ৬৪ লাখ ৮২ হাজার ৪৫০ টাকা। কিন্তু হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, এক কোটি ২৪ লাখ ৮২ হাজার ৪৫০ টাকা। আবার অর্জনকালীন মূল্যের টাকা বসানো হয়েছে বর্তমান মূল্য হিসেবের ঘরে।
মনোনয়নের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
সিরাজুল ইসলাম তার আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবসার কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে তার বছরে আয় সাত লাখ ৭৫ হাজার টাকা।
অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে নগদ আট লাখ ৮০ হাজার ৫৩৯ টাকা, ১০ ভরি সোনার অর্জনকালীন মূল্য এক লাখ ৮০ হাজার টাকা, ইলেক্ট্রনিক পণ্য এক লাখ এবং আসবাবপত্রের মূল্য এক লাখ টাকা দেখানো হয়েছে। মোট ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৮৮৮ টাকা। বর্তমান মূল্যও দেখানো হয়েছে একই। সে হিসেবে প্রতি ভরি সোনার অর্জনকালীন মূল্য এবং বর্তমান মূল্য একই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি ভরি সোনার দাম দেখানো হয়েছে মাত্র ১৮ হাজার টাকা।
হলফনামা অনুযায়ী, সিরাজুল ইসলামের কৃষিজমি রয়েছে ৫৫ শতাংশ, যার মূল্য ১০ লাখ ৬৩ হাজার ১৫০ টাকা। অকৃষি জমি দশমিক ২১৯৫ একর, যার মূল্য ২৯ লাখ ১৯ হাজার ৩০০ টাকা। বাড়ির মূল্য এক কোটি ২৫ লাখ টাকা। এসব সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে এক কোটি ২৪ লাখ ৮২ হাজার ৪৫০ টাকা। অথচ যোগ করলে দেখা যায়, মোট মূল্য দাঁড়ায় এক কোটি ৬৪ লাখ ৮২ হাজার ৪৫০ টাকা। যা বর্তমান মূল্যের ঘরে উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি প্রাইভেট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দেনা রয়েছে ২৯ লাখ ১ হাজার ৩৯৩ টাকা।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/এএসএম