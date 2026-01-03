  2. দেশজুড়ে

মৌলভীবাজারে ৯৩ চা শ্রমিককে বিদায়ী সংবর্ধনা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মৌলভীবাজার
প্রকাশিত: ০৪:০৯ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
মৌলভীবাজারে ৯৩ চা শ্রমিককে বিদায়ী সংবর্ধনা

প্রথমবারের মতো মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে অবসরপ্রাপ্ত ৯৩ জন চা শ্রমিকদের বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার সুনছড়া চা বাগানে বাগান পঞ্চায়েত ও সুনছড়া সেবা সংঘের আয়োজনে এ বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন সাবেক সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে
প্রধান অতিথি ছিলেন আলীনগর চা বাগানের ব্যবস্থাপক এজেএম রাফিউল আলম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সুনছড়া বাগান পঞ্চায়েত সভাপতি জিবাধন নায়েক, সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত কৈরী, জয় কিশোন রবিদাস কিশোর, সনজয় কৈরী ও মুকুল কৈরী প্রমুখ।

এজেএম রাফিউল আলম বলেন, আমার ৩০ বছরের চাকরি জীবনে এমন অনুষ্ঠান দেখিনি। আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে অবশর গ্রহণকারী চা শ্রমিকদের শান্তিময় অবশর জীবন কামনা করছি।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন সাবেক সাধারণ সম্পাদ রামভজন কৈরী বলেন, চা শিল্প ও চা শ্রমিকদের প্রতি অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে আমরা এ আয়োজন করেছি। শ্রমিকদের অবদান শিল্প এবং রাষ্ট্রে আরও মূল্যায়ন হবে এমন আশা প্রকাশ করেন।

এম ইসলাম/আরইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।