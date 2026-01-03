  2. দেশজুড়ে

বিএনপি প্রার্থী শহীদুলের গৃহিণী স্ত্রীর বাৎসরিক আয় ৪৩ লাখের বেশি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৫:৩৫ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি প্রার্থী শহীদুলের গৃহিণী স্ত্রীর বাৎসরিক আয় ৪৩ লাখের বেশি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. শহীদুল আলম তালুকদারের হলফনামায় তার ও তার স্ত্রীর সম্পদের চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে। হলফনামা অনুযায়ী, শহীদুল আলমের স্ত্রী সালমা আলম লিলি পেশায় গৃহিণী হলেও তার বার্ষিক আয় দেখানো হয়েছে ৪৩ লাখ টাকারও বেশি।

বাউফল নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সালেহ আহমেদের কাছে জমা দেওয়া হলফনামায় এ তথ্য উঠে আসে।

হলফনামা অনুযায়ী, ২০২৫–২৬ অর্থবছরে মো. শহীদুল আলম তালুকদারের মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৬০ লাখ ৩০ হাজার ৮২৯ টাকা। একই সময়ে তার বার্ষিক আয় দেখানো হয়েছে ১০ লাখ ২৭ হাজার ৭৯৪ টাকা এবং আয়কর প্রদান করেছেন ৬৫ হাজার ৫৪ টাকা। তিনি পেশায় কৃষক বলে উল্লেখ করেছেন।

হলফনামায় দেখা যায়, তার হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ৩০ লাখ ৪১ হাজার ২৫৫ টাকা। তার স্ত্রীর হাতে রয়েছে ৩৪ লাখ ১৭ হাজার ৩৪ টাকা এবং নির্ভরশীলদের হাতে রয়েছে ২ লাখ ১১ হাজার ৭১৭ টাকা। ব্যাংকে তার নামে জমা রয়েছে ১২ হাজার ৩৯৯ টাকা, স্ত্রীর নামে ২১ লাখ ৭২ হাজার ৯৫০ টাকা এবং নির্ভরশীলদের নামে রয়েছে ২৯ হাজার ৪৯ টাকা।

এছাড়া তার নামে রয়েছে ১ লাখ টাকা মূল্যের শেয়ার, ৩০ লাখ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের একটি গাড়ি, ১৫ ভরি স্বর্ণ (মূল্য ৭০ হাজার টাকা), ৬৫ হাজার ৮০০ টাকার ইলেকট্রিক সামগ্রী, ৫৫ হাজার ৫০০ টাকার আসবাবপত্র এবং ২০ হাজার ৩০০ টাকা মূল্যের একটি আগ্নেয়াস্ত্র।

আয়ের খাতে তিনি কৃষি থেকে আয় দেখিয়েছেন ৫ লাখ ৭৬ হাজার ৫৪৩ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি থেকে ৬ লাখ ৭২ হাজার টাকা, শেয়ার থেকে ১৯ হাজার ৭৭৬ টাকা এবং পরামর্শক হিসেবে ১৯ হাজার ৭৭৬ টাকা। তার নামে রয়েছে ৬ লাখ ৩৬ হাজার ১০৯ টাকার ফ্রিডম ফাইটার ঋণ। এছাড়া এনসিসি ব্যাংকে তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ১৯ লাখ ১৯ হাজার ১০৯ টাকার এসওডি ঋণ।

স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে ধুলিয়া মৌজায় তার নিজ নামে ২০ একর কৃষিজমি, যার মূল্য দেখানো হয়েছে ৫ লাখ টাকা। কনকদিয়া মৌজায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ৩ একর ৩৬.৮৭ শতাংশ কৃষিজমি রয়েছে। বাউফল পৌরসভায় ৩৪.৫০ শতাংশ জমির ওপর একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি, যার মূল্য ৩৭ লাখ ৬৪ হাজার ৭৯২ টাকা। এছাড়া ঢাকার বনানীর এল ব্লকে চেয়ারম্যান বাড়িতে তার মালিকানায় রয়েছে ৪টি ফ্ল্যাট, যার মূল্য ৫১ লাখ ১৫ হাজার ৩৩৩ টাকা। বাউফল পৌরসভায় তার নামে আরও ১৯.৮৮ শতাংশ নাল জমি রয়েছে, যার মূল্য ২ লাখ ৫ হাজার ৯৬ টাকা।

হলফনামায় আরও উল্লেখ করা হয়, তার স্ত্রী সালমা আলম লিলি গৃহিণী। তবে সর্বশেষ আয়কর বিবরণী অনুযায়ী তার স্ত্রীর বার্ষিক আয় ৪৩ লাখ ৫৩ হাজার ৫৯৮ টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৫৬ হাজার ২৩০ টাকা।

তার স্ত্রীর নামে বাউফল পৌরসভায় রয়েছে ২৮ শতাংশ জমি, যার মূল্য ৭৭ হাজার ৭২৪ টাকা। ঢাকার পল্লবীর বাউনিয়ায় রয়েছে ০.০০৪৩৮২৮ একর জমি, যার মূল্য ২১ লাখ ১৫ হাজার টাকা। এছাড়া বাউফলের কনকদিয়ায় ২০ হাজার বর্গফুট আয়তনের একটি বাড়ি, যার মূল্য ২২ লাখ ৫৮ হাজার ৮৯০ টাকা। তার স্ত্রীর মালিকানায় রয়েছে ৮০ ভরি স্বর্ণ।

হলফনামা অনুযায়ী, মো. শহীদুল আলম তালুকদারের নামে মোট ৬টি ফৌজদারি মামলা ছিল। এর মধ্যে ৪টি মামলায় তিনি খালাস, ১টি মামলায় অব্যাহতি পেয়েছেন। এছাড়া ১৯৭৩ সালে বাউফল থানায় দায়ের হওয়া একটি ডাকাতি মামলায় তিনি ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতির সাধারণ ক্ষমা লাভ করেন।

মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।